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    Аршавин отреагировал на поражение «Зенита» от «Акрона»

    Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о матче 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Акрон» (1:2).

    «Зенит» бы спокойно вошел в зимнюю паузу, если бы победил в последних двух матчах. Возможно, сделать изменения после таких результатов будет проще. Если бы были две победы, всe бы затмилось. «Зенит» натужно играет ровно с того момента, как Глушенков получил травму. Эти два поражения, эту натужность отобразили, требуется свежая кровь.

    Есть кризис идей. Центральные защитника «Акрона» справились с навесами «Зенита», «Крылья» тоже справились, «Оренбург» до конца матча справлялся», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» завтра может упустить лидерство.
    • У команды 2 поражения подряд.
    • У «Акрона» 2 победы подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 20:45
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    Комментарии (13)
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    Иван Петров 1986
    1733593774
    Глушенков ваш уже звезда - ему уже можно не играть.
    Ответить
    Интерес
    1733594633
    К ним пришёл песец.
    Ответить
    n876
    1733594781
    Есть кризис идей. Центральные защитника «Акрона» справились с навесами «Зенита», «Крылья» тоже справились, «Оренбург» до конца матча справлялся», – сказал Аршавин.--------- Если бы со стороны кто то сказал. А у Шершавина в Зените должность---заместитель генерального директора по спортивному развитию. Чо ж он там внутри эту ценную идею не донес до самых верхов ?
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    Павелий
    1733604136
    Какая ещё свежая кровь? 2.5 состава бездельников. Просто тряпка-физрук Серёжа думал, что Газпром вообще всё купил. А вышло, что не всё.
    Ответить
    Борис34684
    1733612686
    Вот как легко рассуждают люди когда есть немерено бобла, ещё надо купить игроков, а то что то проигрывать стали. Командам второй восьмёрки ваши бы проблемы,баблососы страны.
    Ответить
    neim
    1733616982
    Так забирайте быстрей эту "свежую кровь" в Акроне, Крыльях, Спартаке. У них не плохо получается, в последнее время, вам нервы портить. В Рубине вон можно "жалом своим поганым поводить", есть кого переманить. Глядишь и проигрывать опять перестанете, юбилей опять же на носу, не просрать бы ... ))).
    Ответить
    zigbert
    1733640500
    Самому Аршавину не мешало бы заниматься своей непосредственной работой а не сидеть на Матч ТВ.
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    Aндрей-кадулин-google
    1733660494
    Нужны голодные ребята,эти зажралась, а мотиватор из Семака никакой ,надеюсь зенит сделает правильные выводы
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    Владимир-Родионов-yandex
    1733660846
    А где этот гусак , что то не гогочет, а то все гыгыгы блохастый.
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