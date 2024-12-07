Аршавин отреагировал на поражение «Зенита» от «Акрона»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о матче 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Акрон» (1:2).

«Зенит» бы спокойно вошел в зимнюю паузу, если бы победил в последних двух матчах. Возможно, сделать изменения после таких результатов будет проще. Если бы были две победы, всe бы затмилось. «Зенит» натужно играет ровно с того момента, как Глушенков получил травму. Эти два поражения, эту натужность отобразили, требуется свежая кровь.

Есть кризис идей. Центральные защитника «Акрона» справились с навесами «Зенита», «Крылья» тоже справились, «Оренбург» до конца матча справлялся», – сказал Аршавин.