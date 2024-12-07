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    Юран заявил о готовности возглавить «Бенфику» или «Порту»

    Сергей Юран считает, что готов тренировать в Португалии.

    «Каждому игроку хочется вернуться в качестве тренера в клуб, где он играл и выигрывал трофеи. Конечно, я бы согласился возглавить «Бенфику» и «Порту». Это было бы здорово.

    Португальский – мой второй язык. Я знаю Португалию, знаю ментальность португальцев, потому что жил в этой стране, жил с этими людьми. Мне бы не понадобилось время на адаптацию. Просто достаточно получить предложение, взять вещи и полететь в Лиссабон или Порту», – сказал Юран.

    • Юран играл за оба клуба.
    • Также он выступал за «Спартак».
    • Тренер без работы с весны, когда его уволили из «Пари НН».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.12.2024 10:38
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