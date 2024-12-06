Хомуха высказался о недостатках игры Пьянича

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил переход Миралема Пьянича в московский клуб.

«С Пьяничем ЦСКА откровенно не угадал. Наш чемпионат непростой с точки зрения единоборств и борьбы. В РПЛ надо очень много двигаться из зоны в зону. Лучшие годы Пьянича позади, он не может эффективно действовать у своих ворот и у чужих», – сказал Хомуха.