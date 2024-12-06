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    Хомуха высказался о недостатках игры Пьянича

    Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил переход Миралема Пьянича в московский клуб.

    «С Пьяничем ЦСКА откровенно не угадал. Наш чемпионат непростой с точки зрения единоборств и борьбы. В РПЛ надо очень много двигаться из зоны в зону. Лучшие годы Пьянича позади, он не может эффективно действовать у своих ворот и у чужих», – сказал Хомуха.

    • 34-летний Пьянич стал игроком ЦСКА 26 сентября. Он пришел в клуб на правах свободного агента.
    • Босниец провел за красно-синих 10 матчей, сделал в них 1 голевую передачу.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.12.2024 11:49
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    Комментарии (1)
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    1733488000
    У него нет "недостатков игры,в связи с отсутствием таковой.Организатора приёма этого балласта(ладно уж,оставлю поклонникам Рапу надежду на "заиграет") на борт я бы выгнал нахрен.
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