Названа сумма предложения «Краснодара» по вингеру Уэсли

«Краснодар» готов купить вингера «Интернасьонала» Уэсли и предложил за 25-летнего игрока 8 миллионов евро.

По данным Globo, бразильский клуб хотел бы получить за футболиста минимум 10 миллионов евро. Однако «Интернасьоналу» необходимо продать игроков, чтобы поправить финансовую ситуацию, и он может согласиться отпустить Уэсли за меньшую сумму.

Отмечается, что в середине года «Бешикташ» предложил 7 миллионов евро за футболиста, но руководство клуба не приняло это предложение.