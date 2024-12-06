Названа сумма предложения «Краснодара» по вингеру Уэсли

«Краснодар» готов купить вингера «Интернасьонала» Уэсли и предложил за 25-летнего игрока 8 миллионов евро.
По данным Globo, бразильский клуб хотел бы получить за футболиста минимум 10 миллионов евро. Однако «Интернасьоналу» необходимо продать игроков, чтобы поправить финансовую ситуацию, и он может согласиться отпустить Уэсли за меньшую сумму.
Отмечается, что в середине года «Бешикташ» предложил 7 миллионов евро за футболиста, но руководство клуба не приняло это предложение.
- Бразилец перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.
- В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.
- Уэсли на данный момент является лучшим бомбардиром команды в сезоне в Серии A c 11 мячами.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 5,5 миллиона евро.