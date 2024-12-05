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    Семак ответил критикам: «А что такое чемпионская игра?»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласился с мнением, что его команда не показывает «чемпионскую игру».

    – Прошлый тур во многом получился необычным с точки зрения результатов, причем это касается не только «Зенита». Как это можно прокомментировать?

    – Выводы по туру в целом делать сложно – больше думаем о нашей команде. Такие матчи случаются каждый год.

    Будь наша реализация получше, можно было бы рассчитывать на другой результат. Ничего страшного – важно, как мы сыграем следующий матч.

    – Сейчас много критики в адрес «Зенита» – мол, нет чемпионской игры. Что на это скажете?

    Вопрос в том, что значит «чемпионская игра»? Больше всех забиваем, меньше всех пропускаем, больше всех побед. Что касается результата, все идет нормально. При этом понимаем, что вся борьба впереди.

    А что такое «чемпионская игра», мне сказать сложно. Если кто‑то скажет, что значит это понятие, с удовольствием обсудим.

    Начинали мы одним составом, где большую роль играл Максим Глушенков. Сейчас меняем структуру игры. Не всегда получается с точки зрения минимизации брака. Но все это рабочие моменты, которые были, есть и будут.

    • «Зенит» в воскресенье дома проиграл «Крыльям Советов» – 2:3.
    • Несмотря на поражение, петербуржцы остались на 1-м месте в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Акрон» (7 декабря).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2024 12:36
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    Комментарии (7)
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    Скунсы питера
    1733393357
    все верно сергунчик, нафига Зиниту какая то там чемпионская игра, когда у него есть прикормленный адмкорпус. дюков бдит.
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    Александр.Т.
    1733394084
    То что ты со своей командой не показываешь.
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    шахта Заполярная
    1733398140
    Команда дельфинов без админресурса - это кучка де**ма
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    FWSPM
    1733398536
    Продолжайте в том же духе. Такой никчемный зенит нас устраивает
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    TIMOTHY
    1733403352
    Игра Зенита с тобой Семак стала унылой и пора тебе года два как в отставку
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