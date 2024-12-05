Семак ответил критикам: «А что такое чемпионская игра?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласился с мнением, что его команда не показывает «чемпионскую игру».

– Прошлый тур во многом получился необычным с точки зрения результатов, причем это касается не только «Зенита». Как это можно прокомментировать?

– Выводы по туру в целом делать сложно – больше думаем о нашей команде. Такие матчи случаются каждый год.

Будь наша реализация получше, можно было бы рассчитывать на другой результат. Ничего страшного – важно, как мы сыграем следующий матч.

– Сейчас много критики в адрес «Зенита» – мол, нет чемпионской игры. Что на это скажете?

– Вопрос в том, что значит «чемпионская игра»? Больше всех забиваем, меньше всех пропускаем, больше всех побед. Что касается результата, все идет нормально. При этом понимаем, что вся борьба впереди.

А что такое «чемпионская игра», мне сказать сложно. Если кто‑то скажет, что значит это понятие, с удовольствием обсудим.

Начинали мы одним составом, где большую роль играл Максим Глушенков. Сейчас меняем структуру игры. Не всегда получается с точки зрения минимизации брака. Но все это рабочие моменты, которые были, есть и будут.