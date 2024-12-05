Реакция Юрана на угрозы Гончаренко в адрес судьи

Сергей Юран прокомментировал поведение главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.

После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье Яну Бобровскому, что ему «недолго осталось».

Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.

Следующий соперник «Пари НН» – «Спартак».

«Не находился там, полностью даже не знаю, что произошло и что сказал Гончаренко судьям.

Что я могу сказать про этот инцидент? Такое случается у многих. Вроде кто-то что-то услышал, кто-то нет», – сказал Юран.