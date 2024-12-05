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    Реакция Юрана на угрозы Гончаренко в адрес судьи

    Сергей Юран прокомментировал поведение главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.

    • После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье Яну Бобровскому, что ему «недолго осталось».
    • Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.
    • Следующий соперник «Пари НН»«Спартак».

    «Не находился там, полностью даже не знаю, что произошло и что сказал Гончаренко судьям.

    Что я могу сказать про этот инцидент? Такое случается у многих. Вроде кто-то что-то услышал, кто-то нет», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.12.2024 11:11
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1733403396
    Значит за
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    Юрий-Янин-yandex
    1733469837
    Юран включил дурачка.
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    СПОРТ 21 века
    1733559083
    Юран лучше бы рассказал как он красиво договаривался в РПЛ, чтобы собирать очки для его букмекерской команды Пари НН. Федорищев это уже отчасти сказал, осталось только доказать всей футбольной общественности. Как убивали КС это уже начинают потихоньку раскрывать. А вот как убивали Балтику Игнашевича об этом почему-то никто не говорит. Сколько было странных результатов (например, Балтика-ЦСКА 3:0, а в итоге 3:1, Балтика-Динамо 2:3, а должна быть минимум ничья) с их участием и странного судейства, о котором часто упоминал после матча Сергей, никто даже сейчас и не вспомнит. А ведь есть что вспоминать. Талалаев недавно в интервью обмолвился, что Балтика не должна была вылетать, ей нельзя было это делать. В итоге это случилось. Кто в этом вино
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