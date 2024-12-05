Хоккеист Кузнецов – о футбольных матчах в России: «Как на поминках»

Нападающий хоккейного клуба СКА Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от футбольных матчей в России после ведения Fan ID.

– Сейчас наш футбол смотрю часто. На «Зенит» сходил, на Кубок они играли. Вживую интереснее смотреть. По телеку нельзя смотреть наш футбол.

Во-первых, трансляция… Не то! Вот вживую приходишь – атмосферно, болелы… Хотелось бы, чтобы у них тоже полные стадионы были, чтобы пацаны выходили и кайфовали от трибун.

Потому что вот сейчас нас выпусти перед пустыми трибунами – это блевотина будет вообще. Как в ковидный год мы играли в хоккей – никого нет, и ты вообще не хочешь…

У них [в российском футболе] тоже полупустые трибуны. Откуда эмоции черпать, правильно? Тяжело.

Было бы прикольно посмотреть, если бы у наших футболистов было как в Англии, где полные трибуны. И не один раз, а на протяжении долгого времени.

Чтобы молодые пацаны росли, хотели туда попасть. Какой молодой пацан хочет выйти там, где сидит 1000 человек на игре?

– Это ведь из-за Fan ID так случилось. Люди еще не перестроились.

– Ну, понятно. Но и до этого тоже полупустыми были трибуны. Блин, тяжело! Это не чья-то ошибка, так получается. Если бы были полупустые трибуны, мне кажется, я бы вообще не собрался [в СКА]. При полупустых трибунах я бы спал во время игры.

Другое дело, когда есть болельщики. Ты чувствуешь эти эмоции, эту энергию. Это все очень сильно помогает. Без болельщиков на трибунах просто невозможно играть.

Если бы у наших футболистов была такая же возможность – не один-два раза, а постоянно… Блин, это кайф!

Я смотрел матч «Краснодар» – «Зенит». Полный стадион, заряженная публика, глаза быка, матч тура. Я сижу у телевизора – у меня мурашки. Думаю: вот сейчас они кайфуют! И они вышли – игра смотрится.

«Зенит» проиграл, плохо, но игра сама по себе – это уже другой вообще футбол. И ты потом включаешь другую игру, где семь червей сидит, как на поминках, только родные и близкие.

Это мечта – чтобы у наших футболистов тоже была такая возможность [играть при полных трибунах]. Мне кажется, лучше делать маленький стадион, но чтобы он был полный. Чем большой и полупустой стадион. Потому что это вообще тяжело.