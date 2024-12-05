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    • АПЛ. «Манчестер Сити» прервал серию без побед, «Ливерпуль» потерял очки, «Челси» разгромил аутсайдера

    АПЛ. «Манчестер Сити» прервал серию без побед, «Ливерпуль» потерял очки, «Челси» разгромил аутсайдера

    Состоялись еще три матча 14-го тура чемпионата Англии.

    «Манчестер Сити» прервал серию без побед, разгромив дома «Ноттингем Форест» – 3:0.

    «Ливерпуль» на выезде не смог обыграть «Ньюкасл» – ничья 3:3.

    «Челси» в гостях уничтожил «Саутгемптон» – 5:1.

    Англия. АПЛ. 14-й тур

    Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 8; 2:0 – Де Брюйне, 31; 3:0 – Доку, 57.

    Ньюкасл – Ливерпуль – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Исак, 35; 1:1 – Джонс, 50; 2:1 – Гордон, 62; 2:2 – Салах, 68; 2:3 – Салах, 83; 3:3 – Шер, 90

    Саутгемптон – Челси – 1:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Дисаси, 7; 1:1 – Арибо, 11; 1:2 – Нкунку, 17; 1:3 – Мадуэке, 34; 1:4 – Палмер, 77; 1:5 – Санчо, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2024 00:27
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