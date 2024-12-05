АПЛ. «Манчестер Сити» прервал серию без побед, «Ливерпуль» потерял очки, «Челси» разгромил аутсайдера

Состоялись еще три матча 14-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» прервал серию без побед, разгромив дома «Ноттингем Форест» – 3:0.
«Ливерпуль» на выезде не смог обыграть «Ньюкасл» – ничья 3:3.
«Челси» в гостях уничтожил «Саутгемптон» – 5:1.
Англия. АПЛ. 14-й тур
Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Силва, 8; 2:0 – Де Брюйне, 31; 3:0 – Доку, 57.
Ньюкасл – Ливерпуль – 3:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Исак, 35; 1:1 – Джонс, 50; 2:1 – Гордон, 62; 2:2 – Салах, 68; 2:3 – Салах, 83; 3:3 – Шер, 90
Саутгемптон – Челси – 1:5 (1:3)
Голы: 0:1 – Дисаси, 7; 1:1 – Арибо, 11; 1:2 – Нкунку, 17; 1:3 – Мадуэке, 34; 1:4 – Палмер, 77; 1:5 – Санчо, 87.