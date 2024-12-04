Новый тренер «Интер Майами» рассказал, как будет выстраивать отношения с Месси

Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от работы в «Интер Майами».
«Я сказал, что не собираюсь входить в раздевалку и вести себя так, будто мы не друзья. Ради работы не буду ставить под угрозу отношения, которые выстроил с ними за эти годы.
Я не такой. Жизнь продолжается и за пределами футбола», – заявил Маскерано.
- «Интер Майами» назначил нового тренера вместо Херардо Мартино.
- Команда выиграла регулярный сезон МЛС, но затем вылетела от «Атланты» в первом же раунде плей-офф.
- Маскерано – бывший партнер Месси по «Барселоне» и сборной Аргентины.