Новый тренер «Интер Майами» рассказал, как будет выстраивать отношения с Месси

Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от работы в «Интер Майами».

«Я сказал, что не собираюсь входить в раздевалку и вести себя так, будто мы не друзья. Ради работы не буду ставить под угрозу отношения, которые выстроил с ними за эти годы.

Я не такой. Жизнь продолжается и за пределами футбола», – заявил Маскерано.