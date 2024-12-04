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    • Новый тренер «Интер Майами» рассказал, как будет выстраивать отношения с Месси

    Новый тренер «Интер Майами» рассказал, как будет выстраивать отношения с Месси

    Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от работы в «Интер Майами».

    «Я сказал, что не собираюсь входить в раздевалку и вести себя так, будто мы не друзья. Ради работы не буду ставить под угрозу отношения, которые выстроил с ними за эти годы.

    Я не такой. Жизнь продолжается и за пределами футбола», – заявил Маскерано.

    • «Интер Майами» назначил нового тренера вместо Херардо Мартино.
    • Команда выиграла регулярный сезон МЛС, но затем вылетела от «Атланты» в первом же раунде плей-офф.
    • Маскерано – бывший партнер Месси по «Барселоне» и сборной Аргентины.

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    Источник: Goal

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    04.12.2024 22:48
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