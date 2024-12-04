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    Радимов предрек вылет «Оренбурга»

    Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о перспективах «Оренбурга» в РПЛ.

    «Я думаю, что «Оренбург» уже вылетел. При Личке они собрали футболистов хорошего уровня, которые и в атаке играли, и в обороне были, и они никогда не отсиживались в обороне, такого не было. Деограсия продолжил ту же самую фишку.

    Я не знаю, какие проблемы происходили при нем, но где-то был нарушен баланс между атакой и обороной. И приход Слишковича коренным образом все изменил. Он их загнал в схемы, в первую очередь он стал строить оборону.

    Ну, может быть, и так надо, но про атаку они забыли вообще напрочь. «Зенит», в итоге, при не самой лучшей игре, успел их додавить. И сейчас «Акрон» с Дзюбой, естественно, тоже имел преимущество и забил точно такой же гол головой из вратарской.

    Слишкович, может, и хороший тренер, со «Спартаком» он показал, что он умеет дисциплину и оборону построить.

    Но одно дело строить оборону, когда у тебя есть исполнители впереди, которые тебе соорудят гол, что было в «Спартаке», а другое дело, когда ты в Самаре заставляешь футболистов, которые любили, умели атаковать, просто только обороняться, у них даже сил нет выбегать в атаки.

    И рано или поздно ты проиграешь. Поэтому, по моему пониманию, ну не подходит Слишкович для этой команды», – сказал Радимов.

    • По итогам 17 туров «Оренбург» занимает 16-е место, набрав 8 очков.
    • Владимир Слишкович возглавляет команду с 7 октября.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2024 12:05
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1733315099
    Глядя на таблицу - невероятный вывод!
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