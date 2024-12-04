Радимов предрек вылет «Оренбурга»

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о перспективах «Оренбурга» в РПЛ.

«Я думаю, что «Оренбург» уже вылетел. При Личке они собрали футболистов хорошего уровня, которые и в атаке играли, и в обороне были, и они никогда не отсиживались в обороне, такого не было. Деограсия продолжил ту же самую фишку.

Я не знаю, какие проблемы происходили при нем, но где-то был нарушен баланс между атакой и обороной. И приход Слишковича коренным образом все изменил. Он их загнал в схемы, в первую очередь он стал строить оборону.

Ну, может быть, и так надо, но про атаку они забыли вообще напрочь. «Зенит», в итоге, при не самой лучшей игре, успел их додавить. И сейчас «Акрон» с Дзюбой, естественно, тоже имел преимущество и забил точно такой же гол головой из вратарской.

Слишкович, может, и хороший тренер, со «Спартаком» он показал, что он умеет дисциплину и оборону построить.

Но одно дело строить оборону, когда у тебя есть исполнители впереди, которые тебе соорудят гол, что было в «Спартаке», а другое дело, когда ты в Самаре заставляешь футболистов, которые любили, умели атаковать, просто только обороняться, у них даже сил нет выбегать в атаки.

И рано или поздно ты проиграешь. Поэтому, по моему пониманию, ну не подходит Слишкович для этой команды», – сказал Радимов.