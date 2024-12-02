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    • Тренер «Динамо» Личка высказался о голе вратаря Лещука на 95-й минуте матча с «Ахматом»

    Тренер «Динамо» Личка высказался о голе вратаря Лещука на 95-й минуте матча с «Ахматом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал забитый мяч Игоря Лещука.

    • Динамовский вратарь поразил ворота «Ахмата» (1:1).
    • Он сравнял счет на 95-й минуте после розыгрыша углового.
    • Лещук – второй голкипер в истории, забивший гол в чемпионате России.

    – Ожидали, что Лещук забьет?

    – Понятно, что если бы я говорил, что знаю, что он забьет, это была бы неправда.

    Вратарь приходит в чужую штрафную и там становится на одного игрока больше, он может навязывать борьбу. Поэтому это всегда неприятно для соперника.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2024 23:37
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1733171948
    На безрыбье и Лещ деликатес! )*
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    Интерес
    1733172315
    Спас твою опу,потомок Швейка!
    Ответить
    zarsm
    1733175867
    Столько разговоров, а по мне шляпа лютая, чистый фарт. Вот Проведель забил так забил. А это...
    Ответить
    The only one
    1733191424
    Мог бы, су...ка, и похвалить. Сам то команду на игру настроить не смог. Обосрался по полной программе.
    Ответить
    Нас Много
    1733213315
    Как мог вратарь Ахмата промахнуться мимо мяча?
    Ответить
    Garrincha58
    1733215875
    Такие голы залетают раз в сто или больше лет ни какой заслуги Лещука нет. Единственное, что он пришёл на угловой, а так просто ляп Шелии
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