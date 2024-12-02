Тренер «Динамо» Личка высказался о голе вратаря Лещука на 95-й минуте матча с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал забитый мяч Игоря Лещука.

Динамовский вратарь поразил ворота «Ахмата» (1:1).

Он сравнял счет на 95-й минуте после розыгрыша углового.

Лещук – второй голкипер в истории, забивший гол в чемпионате России.

– Ожидали, что Лещук забьет?

– Понятно, что если бы я говорил, что знаю, что он забьет, это была бы неправда.

Вратарь приходит в чужую штрафную и там становится на одного игрока больше, он может навязывать борьбу. Поэтому это всегда неприятно для соперника.