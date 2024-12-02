Губернатор Федорищев двумя словами описал победу «Крыльев» над «Зенитом»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Самарцы в гостях победили со счетом 3:2.

Дубль оформил экс-зенитовец Иван Сергеев.

«Крылья» поднялись на 10-е место в таблице чемпионата.

«Внимательно читаю группы болельщиков. Они справедливо критикуют. Например, вчера я не поздравил команду с победой. Эта победа – маленький подвиг, которым мы гордимся.

«Зенит» – уважаемая команда, но наша была сильнее! Так и надо! Не только в момент, когда надо сплотиться против внешнего врага, а в каждом матче. В этом принцип спортивного состязания.

Ребята молодцы! Показали себя на чужом поле, обыграли действующего чемпиона. На таких ребят хочется ровняться!

У меня спросили – а вы уверены в том, что вы делаете? Это человек больше со мной не работает, сегодня мы расстались. Знаю, что я делаю. Даже на чужом поле с официальным соперником я не боюсь выйти.

Со мной сильная команда! Уверен, что мы точно сможем победить несправедливость. Добро всегда побеждает зло!» – сказал Федорищев.