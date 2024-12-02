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    • Губернатор Федорищев двумя словами описал победу «Крыльев» над «Зенитом»

    Губернатор Федорищев двумя словами описал победу «Крыльев» над «Зенитом»

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

    • Самарцы в гостях победили со счетом 3:2.
    • Дубль оформил экс-зенитовец Иван Сергеев.
    • «Крылья» поднялись на 10-е место в таблице чемпионата.

    «Внимательно читаю группы болельщиков. Они справедливо критикуют. Например, вчера я не поздравил команду с победой. Эта победа – маленький подвиг, которым мы гордимся.

    «Зенит» – уважаемая команда, но наша была сильнее! Так и надо! Не только в момент, когда надо сплотиться против внешнего врага, а в каждом матче. В этом принцип спортивного состязания.

    Ребята молодцы! Показали себя на чужом поле, обыграли действующего чемпиона. На таких ребят хочется ровняться!

    У меня спросили – а вы уверены в том, что вы делаете? Это человек больше со мной не работает, сегодня мы расстались. Знаю, что я делаю. Даже на чужом поле с официальным соперником я не боюсь выйти.

    Со мной сильная команда! Уверен, что мы точно сможем победить несправедливость. Добро всегда побеждает зло!» – сказал Федорищев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2024 19:50
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    Комментарии (5)
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    Айболид
    1733158604
    Господин губернатор , за "Зенит - уважаемая команда .... " местная свиносекта вас заклюёт и с говном смешает .
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    wlad wm--google
    1733212191
    А этот клоун не увидел, что Зенит специально проиграл, как и Краснодар. Пусть задаст вопрос букмекерам
    Ответить
    Нас Много
    1733212743
    Добро побеждает зло. Кто победил тот и добро.
    Ответить
    ЮНик
    1733217660
    Добро побеждает зло? Это не так! Сила в правде? Это не так! Лживая сила и зло, подкрепленные огромнейшим баблом, легко побеждают и бескорыстное добро и правду. И побеждают!
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