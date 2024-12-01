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    Бубнов спрогнозировал матч «Краснодар» – «Спартак»

    Бывший спартаковец Александр Бубнов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак».

    «Прогноз: 2:1.

    У «Краснодара» тяжeлый отрезок в чемпионате. Команде Мурада Мусаева предстоит сыграть со «Спартаком» и «Локомотивом», благо обе игры они проводят дома. В матче на Кубок «быки» играли вторым составом, чего нельзя сказать о москвичах. Игра будет весeлая, команды будут биться до последнего, но отдам предпочтение хозяевам», – считает Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    01.12.2024 09:04
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    Комментарии (13)
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    subbotaspartak
    1733036120
    Бубнит и бубнит...
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    SLADE2019
    1733036503
    Насколько я помню, он и с Локо говорил, что 1:2 продуем. Так что, жду игру с оптимизмом.
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    Spartak_forv@
    1733037319
    Эти прогнозы от нострадамусов и глоб вообще не уперлись
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    Лицом_на_клаве
    1733038041
    Грех болеть за антинародных! Но что поделать.
    Ответить
    Cleaner
    1733038189
    ПОРЖЕМ сегодня знатно! Какая боль, какая боль - Краснодар - Спартак ПЯТЬ:НОЛЬ!!!...)))
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    oyabun
    1733038479
    Ох, ну спасибо за этот прогноз! Стабильно когда наши горе-ыксперты прогнозируют поражение Спартаку - он выигрывает.
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    Интерес
    1733040298
    Или 3-2,или бычки могут в этом сезоне снова идти на бойню-провалятся совсем."Ставка больше,чем жизнь".И даже больше,чем премии,ха-ха...
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    Desma
    1733042508
    Сегодня вся страна будет болеть за хряков, но "народная" может и подвести. Виновником назначат Чистякова.
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    Semenycch
    1733044422
    Парнокопытные, усиленно и интенсивно смазывайте нужные места, чтобы Быки Вас наказали, но не покалечили!
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    Anton01011969
    1733047467
    Надеюсь игра будет интересной и пусть победит сильнейший!!!
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