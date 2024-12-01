Бубнов спрогнозировал матч «Краснодар» – «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Бубнов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак».

«Прогноз: 2:1.

У «Краснодара» тяжeлый отрезок в чемпионате. Команде Мурада Мусаева предстоит сыграть со «Спартаком» и «Локомотивом», благо обе игры они проводят дома. В матче на Кубок «быки» играли вторым составом, чего нельзя сказать о москвичах. Игра будет весeлая, команды будут биться до последнего, но отдам предпочтение хозяевам», – считает Бубнов.

Матч начнется в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Краснодар» идет на 2-м месте, «Спартак» – на 4-м.

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