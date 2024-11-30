РПЛ. «Ростов» разгромил «Пари НН» (4:0), у Осипенко дубль

«Ростов» в 17-м туре РПЛ крупно обыграл «Пари НН». Дубль оформил защитник Максим Осипенко.

С 49-й минуты нижегородцы были в меньшинстве после удаления Хуана Боселли.

«Ростов» поднялся на седьмое место. «Пари НН» остался десятым.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Пари НН (Нижний Новгород) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Осипенко, 32; 2:0 – Саравия, 60; 3:0 – Осипенко, 65; 4:0 – Комличенко, 72 (с пенальти).

Удаления: нет – Боселли, 49.

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