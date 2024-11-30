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РПЛ. «Ростов» разгромил «Пари НН» (4:0), у Осипенко дубль

30 ноября 2024, 20:54
10

«Ростов» в 17-м туре РПЛ крупно обыграл «Пари НН». Дубль оформил защитник Максим Осипенко.

С 49-й минуты нижегородцы были в меньшинстве после удаления Хуана Боселли.

«Ростов» поднялся на седьмое место. «Пари НН» остался десятым.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Пари НН (Нижний Новгород) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Осипенко, 32; 2:0 – Саравия, 60; 3:0 – Осипенко, 65; 4:0 – Комличенко, 72 (с пенальти).

Удаления: нет – Боселли, 49.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Ростов Осипенко Максим
Комментарии (10)
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TIMOTHY
1732989728
Молодцы
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TIMOTHY
1732989752
С победой Ростов и болельщиков
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Desma
1732990209
Земляки МОЛОДЦА!!!
Ответить
ySS
1732990821
Ростовчан с победой! Ещё одна команда приехала провести матч в Ростов и получила. Сегодня забил самый бесполезный игрок)
Ответить
slavа0508
1732991084
РОСТОВ с победой !!!Валера верили . верим и будим верить !!!
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Январь 59
1732992062
Ростов и ростовчан с победой. Очень внушительный счёт.
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WILDLING_HRUNDEL
1732994681
С победой Ростов
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БАЗАРА НЕТ
1732995127
Покуражились! Хотя не скажу что нижний не сражались
Ответить
Pourquoi pas
1733003404
Всех с победой! Солидный счёт!
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Oldtrafford83
1733034124
Ростов с победой, молодцы!!!
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