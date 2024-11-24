Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» против «Динамо». Игра состоится 24 ноября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Гудиев, Божин, Сенхаджи, Дзиов, Квеквескири, Альшин, Брахими, Мертенс, Якимов, Марков, Каштанов.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Маричаль, Кутицкий, Даса, Чавес, Лаксальт, Артур, Фомин, Гладышев, Маухуб.

Главный тренер: Марцел Личка

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