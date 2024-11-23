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    • Обзор матча «Спартак» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Спартак» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Спартак» одержал победу в домашнем матче против «Локомотива» в рамках 16 тура РПЛ, итоговый счет 5:2.

    Угальде на 10-й минуте матча открыл счет. после ошибки Лантратова

    На 21-й минуте матча Угальде оформил дубль.

    Угальде оформил хет-трик на 34-й минуте матча.

    Пиняев на 55-й минуте матча отыграл один мяч.

    На 63-й минуте матча Ньямси сократил разрыв в счете до минимального.

    Угальде сделал покер на 73-й минуте матча, великолепная игра.

    На 80-й минуте матча Барко забил пятый мяч «Спартака».

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    Источник: МАТЧ ПРЕМЬЕР

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    23.11.2024 19:55
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