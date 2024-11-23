«Спартак» одержал победу в домашнем матче против «Локомотива» в рамках 16 тура РПЛ, итоговый счет 5:2.

Угальде на 10-й минуте матча открыл счет. после ошибки Лантратова

На 21-й минуте матча Угальде оформил дубль.

Угальде оформил хет-трик на 34-й минуте матча.

Пиняев на 55-й минуте матча отыграл один мяч.

На 63-й минуте матча Ньямси сократил разрыв в счете до минимального.

Угальде сделал покер на 73-й минуте матча, великолепная игра.

На 80-й минуте матча Барко забил пятый мяч «Спартака».

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