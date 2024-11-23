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    • РПЛ. «Зенит» в большинстве вырвал победу над «Оренбургом» (1:0), забив на 96-й минуте

    РПЛ. «Зенит» в большинстве вырвал победу над «Оренбургом» (1:0), забив на 96-й минуте

    «Зенит» едва не потерял очки в 16-м туре чемпионата России.

    Команда Сергея Семака на выезде обыграла «Оренбург» – 1:0. Единственный гол забил Александр Ерохин на 96-й минуте.

    На 91-й минуте судьи отменили забитый мяч Лусиано Гонду из-за офсайда.

    Петербуржцы больше тайма были в большинстве после удаления Александра Коваленко на 38-й минуте.

    «Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть матч в запасе с «Химками». «Оренбург» остался на последнем месте.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ерохин, 90+6.

    Удаление: Коваленко, 38 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (101)
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    BarStep
    1732361117
    С победой другов Зенита поздравлять не буду., но с тремя очками в таблицу поздравлю однозначно! Мы в обойме парни…, пока. Надеюсь будут выводы из этой вымученной победы
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    andrei-sarap-yandex
    1732361310
    офсайда небыло......пасивнывй был.....опять московский КАРАСЬ с ВАР НАЧУДИЛ....
    Ответить
    russkiisergei
    1732361623
    фарм клуб очень старался проиграть. но этот позор Российского футбола уже и в большинстве еле играет!!!
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1732362018
    Как и ожидалось, после паузы опять будут входить в игру пару туров. Оренбург бился как мог, но в этом году у Зенита есть характер, на последних минутах выгрызать победы, ждём осечку Краснодара, и цирк от народных, а то визги опять в воздух начались.
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    VVM1964
    1732363424
    Создали иллюзию интриги для массового ажиотажа, но результат - 3 очка от фарма, а сценарий то закрутили !)))...
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    Каратель помойников
    1732363590
    Отскочила зинка,счёт карася пополнился и он продолжит чудить не боясь всяких эск....Оренбург молодцы,бились,а клупп из Бразилбурга...хм... сами знаете кто...
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    Desma
    1732363872
    Как бы здесь не хрюкали из свинарни, но статистика матча говорит сама за себя: Удары - 9:16; Удары в створ - 3:6; Угловые - 5:6; Офсайды - 2:6; Сэйвы - 5:3; Фолы - 13:4; Желтые карточки - 2:1; Красные карточки - 1:0; Владение мячом - 41% : 59%.
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    Антибиотик
    1732363881
    Сначала болелы (не путать с настоящими болельщиками) бескультурной столицы на всех гадят, на футбольных ресурсах, а потом возмущаются, что на них пишут те же самые слова. У меня такое ощущение, что часть болел Зенита даже футбол не смотрят, а после результата матча заходят сюда просто самоутвердиться. Вот вроде общаются люди нормально, возможно предвзято, ну так это почти каждому присуще. А в ответ одни оскорбления. Так еще про родителей гадости пишут. А потом удивляются, почему вся Россия их называет позором страны.
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    Спартачище
    1732364174
    Против второго состава аутсайдера на последней минуте отскочить Вот такой позорный шампиньон
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    zra78
    1732366562
    Держим пальцы крестиком что бы не уволили "великого" Сомака, он ввергнет в пучину (середина таблицы) Зенит
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