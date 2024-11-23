РПЛ. «Зенит» в большинстве вырвал победу над «Оренбургом» (1:0), забив на 96-й минуте

«Зенит» едва не потерял очки в 16-м туре чемпионата России.

Команда Сергея Семака на выезде обыграла «Оренбург» – 1:0. Единственный гол забил Александр Ерохин на 96-й минуте.

На 91-й минуте судьи отменили забитый мяч Лусиано Гонду из-за офсайда.

Петербуржцы больше тайма были в большинстве после удаления Александра Коваленко на 38-й минуте.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть матч в запасе с «Химками». «Оренбург» остался на последнем месте.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ерохин, 90+6.

Удаление: Коваленко, 38 – нет.

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