Миранчук поделился эмоциями от игры против Месси

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук передал впечатления от игры против Лионеля Месси.

«Атланта» Миранчука выбила «Интер» Месси из плей-офф МЛС.

Теперь команда россиянина в 1/4 финала сыграет с «Орландо».

Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

«К сожалению, не было мыслей взять майку или автограф у Месси. У меня ещe с молодого возраста не было такого желания, хотя играл против многих хороших футболистов. Может, стеснялся. Причин можно назвать много, но вот почему-то у меня по сей день нет такого.

А играть против Месси и такой команды было одно удовольствие. Видишь уровень игроков и понимаешь, что это где-то наверху. По пальцам можно пересчитать таких футболистов в мире. Я наслаждался игрой и рад, что смогли пройти их. В окружении много кто говорил, что шансов победить «Интер» Майами мало. Хорошо доказывать обратное, я рад, что прошли дальше», – сказал Миранчук.

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