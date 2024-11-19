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    Миранчук поделился эмоциями от игры против Месси

    Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук передал впечатления от игры против Лионеля Месси.

    • «Атланта» Миранчука выбила «Интер» Месси из плей-офф МЛС.
    • Теперь команда россиянина в 1/4 финала сыграет с «Орландо».
    • Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

    «К сожалению, не было мыслей взять майку или автограф у Месси. У меня ещe с молодого возраста не было такого желания, хотя играл против многих хороших футболистов. Может, стеснялся. Причин можно назвать много, но вот почему-то у меня по сей день нет такого.

    А играть против Месси и такой команды было одно удовольствие. Видишь уровень игроков и понимаешь, что это где-то наверху. По пальцам можно пересчитать таких футболистов в мире. Я наслаждался игрой и рад, что смогли пройти их. В окружении много кто говорил, что шансов победить «Интер» Майами мало. Хорошо доказывать обратное, я рад, что прошли дальше», – сказал Миранчук.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2024 18:27
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