В 2025 году Россия может сыграть со сборными из Южной Америки только в октябре и ноябре, с Нигерией – в июне

Сборная России не сможет сыграть товарищеские матчи с командами из Южной Америки раньше октября следующего года согласно существующему календарю ФИФА.

В 2025 году окна для матчей сборных запланированы на 17-25 марта, 2-10 июня, 1-9 сентября, 6-14 октября и 10-18 ноября.

В марте, июне и сентябре все южноамериканские команды будут играть по два матча в отборе ЧМ-2026 и не будут доступны для товарищеских поединков. Россия сможет сыграть с ними только в октябре и ноябре.

Почти у всех африканских команд (в том числе сборной Нигерии) запланированы по две отборочных игры ЧМ-2026 в марте, сентябре и октябре, а в ноябре некоторые из сборных сыграют в стыковых матчах. Поэтому запланировать товарищеские встречи с ними сейчас сборная России может только на июнь.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что существует договоренность о проведении Россией матчей с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией.

Футбольный агент Тимур Гурцкая также говорил, что в соперниках у россиян могут появиться Уругвай или Колумбия и еще одна африканская страна.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

Сборная России почти наверняка не примет участие в отборе ЧМ-2026. Следующим официальным турниром, в котором она может сыграть, является Лига наций-2026/27.

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