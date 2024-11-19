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    • В 2025 году Россия может сыграть со сборными из Южной Америки только в октябре и ноябре, с Нигерией – в июне

    В 2025 году Россия может сыграть со сборными из Южной Америки только в октябре и ноябре, с Нигерией – в июне

    Сборная России не сможет сыграть товарищеские матчи с командами из Южной Америки раньше октября следующего года согласно существующему календарю ФИФА.

    В 2025 году окна для матчей сборных запланированы на 17-25 марта, 2-10 июня, 1-9 сентября, 6-14 октября и 10-18 ноября.

    В марте, июне и сентябре все южноамериканские команды будут играть по два матча в отборе ЧМ-2026 и не будут доступны для товарищеских поединков. Россия сможет сыграть с ними только в октябре и ноябре.

    Почти у всех африканских команд (в том числе сборной Нигерии) запланированы по две отборочных игры ЧМ-2026 в марте, сентябре и октябре, а в ноябре некоторые из сборных сыграют в стыковых матчах. Поэтому запланировать товарищеские встречи с ними сейчас сборная России может только на июнь.

    • Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что существует договоренность о проведении Россией матчей с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией.
    • Футбольный агент Тимур Гурцкая также говорил, что в соперниках у россиян могут появиться Уругвай или Колумбия и еще одна африканская страна.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Сборная России почти наверняка не примет участие в отборе ЧМ-2026. Следующим официальным турниром, в котором она может сыграть, является Лига наций-2026/27.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.11.2024 10:15
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