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    Каннаваро похвалил российские клубы

    Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил матчи против российских клубов.

    «Первый раз я пересeкся в 1997 году, играл против сборной России. Всегда очень непросто было играть против них. Они обладают техникой, сильны физически.

    С точки зрения тактики у европейского футбола, в частности итальянского, есть преимущества, но было очень непросто играть с российскими командами», – сказал Каннаваро.

    • Каннаваро – обладатель «Золотого мяча» 2006 года.
    • В том же году Фабио стал чемпионом мира.
    • Каннаваро сегодня поучаствовал в московском турнире по паделу.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Советский спорт»

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