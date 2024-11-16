Каннаваро похвалил российские клубы

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил матчи против российских клубов.

«Первый раз я пересeкся в 1997 году, играл против сборной России. Всегда очень непросто было играть против них. Они обладают техникой, сильны физически.

С точки зрения тактики у европейского футбола, в частности итальянского, есть преимущества, но было очень непросто играть с российскими командами», – сказал Каннаваро.

Каннаваро – обладатель «Золотого мяча» 2006 года.

В том же году Фабио стал чемпионом мира.

Каннаваро сегодня поучаствовал в московском турнире по паделу.

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