Карпин: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин убежден, что игроки национальной команды не допустят недооценки следующего соперника после победы над Брунеем.

Россияне разгромили брунейцев со счетом 11:0.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

– Правильно, что не стали переходить в Азию?

– Есть в азиатской конфедерации команды не уровня Брунея. Там есть Иран, Корея, другие сборные.

После опыта полета во Вьетнам можно сказать, что нам было бы тяжеловато там.

А матчи проходят все время во время чемпионата. Плюс погода, акклиматизация ко времени и возврат домой. С календарем и перелетами нам было бы тяжело.

– Не боитесь, что игроки после 11:0 будут расслабленными? Все же Сирия соперник иного уровня.

– Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно.

Так получилось, что выиграли сегодня крупно. С Сирией будут другие игроки футболисты.

– Все ли полетят в Волгоград?

– Нет, не все. Завтра или послезавтра узнаете, кого не будет.

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