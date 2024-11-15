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    • Карпин: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли?»

    Карпин: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин убежден, что игроки национальной команды не допустят недооценки следующего соперника после победы над Брунеем.

    – Правильно, что не стали переходить в Азию?

    – Есть в азиатской конфедерации команды не уровня Брунея. Там есть Иран, Корея, другие сборные.

    После опыта полета во Вьетнам можно сказать, что нам было бы тяжеловато там.

    А матчи проходят все время во время чемпионата. Плюс погода, акклиматизация ко времени и возврат домой. С календарем и перелетами нам было бы тяжело.

    – Не боитесь, что игроки после 11:0 будут расслабленными? Все же Сирия соперник иного уровня.

    – Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно.

    Так получилось, что выиграли сегодня крупно. С Сирией будут другие игроки футболисты.

    – Все ли полетят в Волгоград?

    – Нет, не все. Завтра или послезавтра узнаете, кого не будет.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2024 23:35
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