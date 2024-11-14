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    • Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном коротком платье

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном коротком платье

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

    Девушка выложила кадры в красном коротком платье.

    • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

    Фото: соцсети Камили Харисовой

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:37
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1731588634
    О! Свежее мясо...
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    рылы
    1731588916
    лучше бы рассказала, как она проиграла выборы. вот вся суть демократии: вместо объяснений в любой непонятной ситуации выкладывай фотки в коротком платье.
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    zra78
    1731588965
    Как это ведущая Спартака?
    Ответить
    sochi-2013
    1731589082
    на первом фото ноги Спартака. ))
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