Жирков прокомментировал обиду Дзюбы на Семака

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал нежелание Артема Дзюбы жать руку Сергею Семаку.

«Даже по личному опыту могу сказать, что когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил – руководство команды сообщало решение и всe. И нет смысла обижаться, если твоe время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться.

Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости», – сказал Жирков.

Семак и Дзюба были в «Зените» в 2018-2022 годах.

Они выиграли вместе 4 чемпионства.

Дзюба сейчас в «Акроне».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов