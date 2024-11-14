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    Аршавин назвал сборную, с которой мечтал сыграть

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин сожалеет, что ему ни разу не довелось сыграть с Сан-Марино.

    «Я мечтал сыграть с Сан‑Марино, но, к сожалению, ни разу мне эта сборная не попадалась. С Андоррой играл раз пять‑шесть. Но все же есть отличия. Там ты играешь на результат, так как это отборочный турнир.

    Скорее всего, Бруней – команда низкого уровня. Нужно порадовать зрителей игрой. Футболисты должны быть раскрепощены – никакого давления. Думаю, что голов будет от пятерки – все будут довольны», – сказал Аршавин.

    • Россия примет Бруней в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре.
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1731573566
    Кто только не мечтал сыграть с Брунеем... Все...
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    bset
    1731577233
    Любимая Андорра Аршавина. Помню, в 2007 мы еле-еле выигрывали 1:0 у нее. Под конец матча они уже начали возить нас, Аршавина в конце удалили. Конец 2007, конечно, был огненный. Победа над Англией, слили Израилю, чуть не слили Андорре и молились на Хорватию. Любим себе же трудности создать.
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