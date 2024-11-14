Аршавин назвал сборную, с которой мечтал сыграть

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин сожалеет, что ему ни разу не довелось сыграть с Сан-Марино.

«Я мечтал сыграть с Сан‑Марино, но, к сожалению, ни разу мне эта сборная не попадалась. С Андоррой играл раз пять‑шесть. Но все же есть отличия. Там ты играешь на результат, так как это отборочный турнир.

Скорее всего, Бруней – команда низкого уровня. Нужно порадовать зрителей игрой. Футболисты должны быть раскрепощены – никакого давления. Думаю, что голов будет от пятерки – все будут довольны», – сказал Аршавин.

Россия примет Бруней в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре.

Начало матча – в 19:00 мск.

Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год.

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