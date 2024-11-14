Футболист «Акрона»: «Я боюсь водку!»

Нападающий «Акрона» Мавис Чибота ответил на вопросы о русской кухне и употреблении водки.
– Уже попробовал что-то из нашей национальной еды?
– Да, уже несколько блюд успел попробовать. Знаешь, мне дали тут что-то такое сладкое, не знаю, как оно называется... Похоже не пирог.
– Пирожки?
– Скорее всего.
– А водку пробовал?
– Я боюсь водку! Если я даже немного ее выпью, то сразу пьяным стану, поэтому боюсь ее.
- 28-летний конголезец в «Акроне» с сентября.
- Он провел 4 матча (125 минут) без голевых действий.
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