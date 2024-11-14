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    Футболист «Акрона»: «Я боюсь водку!»

    Нападающий «Акрона» Мавис Чибота ответил на вопросы о русской кухне и употреблении водки.

    – Уже попробовал что-то из нашей национальной еды?

    – Да, уже несколько блюд успел попробовать. Знаешь, мне дали тут что-то такое сладкое, не знаю, как оно называется... Похоже не пирог.

    – Пирожки?

    – Скорее всего.

    – А водку пробовал?

    – Я боюсь водку! Если я даже немного ее выпью, то сразу пьяным стану, поэтому боюсь ее.

    • 28-летний конголезец в «Акроне» с сентября.
    • Он провел 4 матча (125 минут) без голевых действий.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Все про спорт»

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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1731562098
    Не бывает плохих нападающих , бывает мало водки.
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