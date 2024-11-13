Футболист «Акрона» – о Дзюбе: «Я-то думал, что это я клоун»

Нападающий «Акрона» Мавис Чибота высказался о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.

– В разное время были слухи о возможном переходе Дзюбы в АПЛ и другие топ-клубы мира. Как тебе уровень Артема, как футболиста?

– Артем – звезда!

– Говорят, что нет более смешных, чем он в раздевалке.

– Таких нет! Я-то думал, что это я «клоун», как говорят в Израиле. Просто невероятно видеть такого человека, который столько всего прошел в футболе, но остается собой.

– В Израиле о тебе тоже отзываются как о главном шутнике в раздевалке. Думаешь, благодаря этому вы нашли общий язык?

– Конечно!

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре.

Форвард забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах.

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