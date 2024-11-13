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    Футболист «Акрона» – о Дзюбе: «Я-то думал, что это я клоун»

    Нападающий «Акрона» Мавис Чибота высказался о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.

    – В разное время были слухи о возможном переходе Дзюбы в АПЛ и другие топ-клубы мира. Как тебе уровень Артема, как футболиста?

    – Артем – звезда!

    – Говорят, что нет более смешных, чем он в раздевалке.

    – Таких нет! Я-то думал, что это я «клоун», как говорят в Израиле. Просто невероятно видеть такого человека, который столько всего прошел в футболе, но остается собой.

    – В Израиле о тебе тоже отзываются как о главном шутнике в раздевалке. Думаешь, благодаря этому вы нашли общий язык?

    – Конечно!

    • Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре.
    • Форвард забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Все про спорт»

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