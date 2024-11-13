Орещук – об отказе Дзюбы жать руку Семаку: «Спустя время Артем признает неправоту»

Бывший спортивный директор «Динамо», агент Роман Орещук прокомментировал нежелание Артема Дзюбы жать руку Сергею Семаку.

«Все футболисты считают, что готовы играть. А тренер, который не ставит в состав, всегда самый плохой человек на свете. Но спустя время Дзюба может стать функционером или тренером, посмотрит на это с другой стороны.

Я вот сейчас понимаю, что мне раньше надо было заканчивать карьеру. Всегда казалось, что тренер неправ, но сейчас понимаю, что специалист – не враг себе. В футбол по блату не играют, если человек не держит 90 минут удар, значит надо выходить с замены.

Я вижу в Дзюбе себя во многих вещах. Когда он станет тренером, хотел бы, чтобы у него еще раз взяли интервью и спросили про Семака. Поверьте, он подаст руку Сергею. Потому что у меня с Сергеем Подпалым была такая же ситуация, в «Носте» я на него злился, ругался, он выгонял меня с тренировки. Но потом я признал, что я неправ. И Артем так сделает, по его высказываниям видно, что он порядочный парень. Он всегда говорит правду, хоть она многим и не нравится. Придет время, Артем сам наберет Семаку и признает, что был неправ», – сказал Орещук.

Семак и Дзюба были в «Зените» в 2018-2022 годах.

Они выиграли вместе 4 чемпионства.

Дзюба сейчас в «Акроне».

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