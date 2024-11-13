Наумов – об отказе Дзюбы жать руку Семаку: «А сам Семак пожмет шаловливую, не совсем чистую руку Артема?»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал нежелание Артема Дзюбы жать руку Сергею Семаку и Михаилу Галактионову.

– Почему Дзюба такой злопамятный? Заявил, что он не пожмeт руку не только Галактионову, но и Семаку…

– Понятно. А ему Семак и Галактионов пожмут руку? Он этим вопросом не задавался? Тем более, его руки не совсем чистые, скажем так. Шаловливые (смеeтся).

Зато Дзюба любит Леонида Слуцкого, о нeм всегда хорошо говорит. Ну что поделать. Дзюба есть Дзюба, его уже не переделать. Он частенько веселит публику своими высказываниями.

Семак и Дзюба были в «Зените» в 2018-2022 годах.

Они выиграли вместе 4 чемпионства.

Дзюба сейчас в «Акроне».

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