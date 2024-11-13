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    • Наумов – об отказе Дзюбы жать руку Семаку: «А сам Семак пожмет шаловливую, не совсем чистую руку Артема?»

    Наумов – об отказе Дзюбы жать руку Семаку: «А сам Семак пожмет шаловливую, не совсем чистую руку Артема?»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал нежелание Артема Дзюбы жать руку Сергею Семаку и Михаилу Галактионову.

    – Почему Дзюба такой злопамятный? Заявил, что он не пожмeт руку не только Галактионову, но и Семаку…

    – Понятно. А ему Семак и Галактионов пожмут руку? Он этим вопросом не задавался? Тем более, его руки не совсем чистые, скажем так. Шаловливые (смеeтся).

    Зато Дзюба любит Леонида Слуцкого, о нeм всегда хорошо говорит. Ну что поделать. Дзюба есть Дзюба, его уже не переделать. Он частенько веселит публику своими высказываниями.

    • Семак и Дзюба были в «Зените» в 2018-2022 годах.
    • Они выиграли вместе 4 чемпионства.
    • Дзюба сейчас в «Акроне».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 17:36
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    R_a_i_n
    1731508856
    Разве остались те, кто способен пожать руку Зюбе?
    Ответить
    Интерес
    1731511021
    Какое-то племя аборигенов при встрече трётся носами.Выход есть!
    Ответить
    qwertyйцукен
    1731517012
    12 апреля 2023 Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который после матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) отказался пожать руку главному тренеру зенитовцев Сергею Семаку. «Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал. Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом»
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