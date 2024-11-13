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    • Экс-тренер сборной России – о матчах вне Москвы: «Трудно привезти в регионы команды уровня Камеруна и Сербии»

    Экс-тренер сборной России – о матчах вне Москвы: «Трудно привезти в регионы команды уровня Камеруна и Сербии»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что РФС было бы трудно организовать товарищеский матч с командами уровня Камеруна или Сербии в регионах.

    «Здорово, что РФС расширяет географию матчей сборной России по всей стране. Понятно, что трудно привезти в регионы команды уровня Камеруна и Сербии, с которыми мы играли в Москве, а в Краснодар не факт, что Куба и Сирия приехали бы.

    Но, если мы играем с не самыми сильными сборными, то надо везти их в регионы, давая местным зрителям шанс увидеть национальную команду. Все-таки у нас сборная России, а не Москвы.

    Радует, что футболисты продолжают приезжать в сборную России и не отворачиваются от нее ни из-за отстранения от турниров, ни из-за сложностей с подбором соперников. Хотя сейчас многим трудно покидать клубы и совершать длительные переезды при нынешних проблемах с логистикой.

    Проще было остаться в расположении своих клубов и тренироваться с ними. Но парни едут в сборную и стараются радовать болельщиков своей игрой. Можно только поблагодарить их», – сказал Игнатьев.

    • 15 ноября Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре. Начало в 19:00 мск.
    • 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся в Волгограде с Сирией. Начало в 19:30 мск.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Известия»

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