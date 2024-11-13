Семак отреагировал на слова Дзюбы: «Переживем, для всех хорошим не будешь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что у него нет вопросов к бывшему игроку команды нападающему Артему Дзюбе.

– Как отнеслись к словам Артема Дзюбы о вас в недавнем интервью? Насколько он говорит истину?

– Это типичная ситуация. Все игроки, которые играют, довольны. Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная ситуация. Вопросов у меня никаких нет.

Я давно не смотрю никакие сюжеты и передачи. Отрывки видел, но ничего страшного. Переживем, для всех хорошим не будешь.

Ранее Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что Семак сделал все так, чтобы он не продлил контракт с «Зенитом».

Форвард также сказал, что не поможет тренеру руку при встрече.

Дзюба выступал за «Зенит» в 2015–2022 годах с перерывом на полугодичную аренду в «Арсенал» перед ЧМ-2018.

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