Журавель дал совет Дзюбе, кем работать после карьеры: «Он создан для этого»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель считает, что Артему Дзюбы по окончании карьеры нужно тоже стать комментатором.

«Всецело поддерживаю идею приглашения Дзюбы в комментаторы. Он создан для этого. У него классные реакции, он легко подбирает слова, чувство юмора при нeм. Ну и футбольная карьера топ. Единственное, Дзюбе ни в коем случае не надо «гонять мяч», он должен именно что раздавать оценки. Иначе все его преимущество не будут видны.

Что касается реплик Дзюбы о Гениче, то я не вижу тут ничего для Кости обидного. Это же просто мера понимания Дзюбы, не более. Очевидно, Артeм приличный мизантроп, это часть его образа. В этой мизантропии его сила как спикера.

И вообще, люди как-то странно понимают обиженность. Вот мы, комментаторы, не согласились с посылом Карпина, все интеллигентно высказали своe мнение, возникла интересная дискуссия. Это абсолютно естественная вещь. Не понимаю, причeм тут обида», – написал Журавель.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Игрок в «Акроне» как минимум до лета.

Дзюба делит звание лучшего бомбардира сборной России (30 голов) с Александром Кержаковым.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов