Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Бруней РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Журавель дал совет Дзюбе, кем работать после карьеры: «Он создан для этого»

    Журавель дал совет Дзюбе, кем работать после карьеры: «Он создан для этого»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель считает, что Артему Дзюбы по окончании карьеры нужно тоже стать комментатором.

    «Всецело поддерживаю идею приглашения Дзюбы в комментаторы. Он создан для этого. У него классные реакции, он легко подбирает слова, чувство юмора при нeм. Ну и футбольная карьера топ. Единственное, Дзюбе ни в коем случае не надо «гонять мяч», он должен именно что раздавать оценки. Иначе все его преимущество не будут видны.

    Что касается реплик Дзюбы о Гениче, то я не вижу тут ничего для Кости обидного. Это же просто мера понимания Дзюбы, не более. Очевидно, Артeм приличный мизантроп, это часть его образа. В этой мизантропии его сила как спикера.

    И вообще, люди как-то странно понимают обиженность. Вот мы, комментаторы, не согласились с посылом Карпина, все интеллигентно высказали своe мнение, возникла интересная дискуссия. Это абсолютно естественная вещь. Не понимаю, причeм тут обида», – написал Журавель.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Игрок в «Акроне» как минимум до лета.
    • Дзюба делит звание лучшего бомбардира сборной России (30 голов) с Александром Кержаковым.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Селюк – о тренерских перспективах Дзюбы: «Сейчас испортит отношения со всеми клубами, выливая грязь» 3
    Черданцев считает, что Карпин специально «гадит» Дзюбе, не давая забить рекордный гол за сборную 8
    Канчельскис не поддержал стремление Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России
    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2024 15:45
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sined1951
    1731502543
    Правильно. Критикуйте друг друга если вам делать больше нечего.
    Ответить
    Питерский князь
    1731503479
    Да пусть продаёт использованные презервативы. Дзюба, создан для этого.
    Ответить
    BRO_football
    1731504604
    Конечно. В таком случае и Валера Карпин начнёт смотреть матчи со звуком)
    Ответить
    Инсаров
    1731507083
    Главное во время матча ни на какие посторонние дела не отвлекаться.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731508171
    Шрайбикус опять нарисовался!)
    Ответить
    qwertyйцукен
    1731517699
    В порнофильмах пущай снимается .Опыт есть.Вся страна видела его первое видео.Гы гы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 