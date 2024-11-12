«Валерий Георгиевич, пора взрослеть»: Дзюба – о конфликте с Карпиным

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что у него нет обид на Валерия Карпина.

Дзюба и Карпин в конфликте со времен «Спартака».

Тренер угрожал закрыть карьеру Артему.

Карпин сейчас тренирует сборную России.

– Чтобы тебя вызвали в сборную, должен поменяться тренер, я правильно понимаю?

– Валерий Георгиевич [Карпин], пора взрослеть (смеется). Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось. На самом деле, это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договоренность, несмотря на все.

В Ростове-на-Дону я сказал в сердцах, на радостях, но по большому счету уже давно все забыто, если честно. Не знаю, как у Валерия Георгиевича, но у меня вообще никаких обид. Какие-то амбиции во время игры – конечно же, доказать лишний раз. Я правда стараюсь взрослеть, какие-то вещи отпускаю. Может быть, по-другому он не мог поступить в той или иной ситуации. Может, я был неприятен и задел чем-то или еще что. Ну, не вызывает – и ладно. Ни на кого уже давно зла не держу – ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова.

– У вас с Карпиным достаточно медийное противостояние. Может, фильм какой-то по мотивам снять? Тебе же интересна актерская карьера.

– «Бивис и Баттхед» (смеется)? Ну, не знаю. Он яркая личность, бесспорно. Мы разные, но оба с характером, оба не умеем проигрывать, любим говорить и в сердцах можем что угодно сказать.

Бывает такое, что у людей друг с другом не пошло. Не то чтобы какая-то неприязнь, но прям разные они. Есть же у каждого такое, да? С кем-то ты лучше связан, с кем-то ты хуже.

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