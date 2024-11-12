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    • «Валерий Георгиевич, пора взрослеть»: Дзюба – о конфликте с Карпиным

    «Валерий Георгиевич, пора взрослеть»: Дзюба – о конфликте с Карпиным

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что у него нет обид на Валерия Карпина.

    • Дзюба и Карпин в конфликте со времен «Спартака».
    • Тренер угрожал закрыть карьеру Артему.
    • Карпин сейчас тренирует сборную России.

    – Чтобы тебя вызвали в сборную, должен поменяться тренер, я правильно понимаю?

    – Валерий Георгиевич [Карпин], пора взрослеть (смеется). Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось. На самом деле, это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договоренность, несмотря на все.

    В Ростове-на-Дону я сказал в сердцах, на радостях, но по большому счету уже давно все забыто, если честно. Не знаю, как у Валерия Георгиевича, но у меня вообще никаких обид. Какие-то амбиции во время игры – конечно же, доказать лишний раз. Я правда стараюсь взрослеть, какие-то вещи отпускаю. Может быть, по-другому он не мог поступить в той или иной ситуации. Может, я был неприятен и задел чем-то или еще что. Ну, не вызывает – и ладно. Ни на кого уже давно зла не держу – ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова.

    – У вас с Карпиным достаточно медийное противостояние. Может, фильм какой-то по мотивам снять? Тебе же интересна актерская карьера.

    – «Бивис и Баттхед» (смеется)? Ну, не знаю. Он яркая личность, бесспорно. Мы разные, но оба с характером, оба не умеем проигрывать, любим говорить и в сердцах можем что угодно сказать.

    Бывает такое, что у людей друг с другом не пошло. Не то чтобы какая-то неприязнь, но прям разные они. Есть же у каждого такое, да? С кем-то ты лучше связан, с кем-то ты хуже.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 16:50
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    Комментарии (4)
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    nik55
    1731423791
    деревянному это не грозит
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    Интерес
    1731427306
    " Тот,кто руки не подал Блоку,затеял мерзостную склоку! ................................................................................................ ...когда я напишу "Двенадцать",не подавайте мне руки!..
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    Semenycch
    1731429339
    Шариков повзрослеть не способен. Он скот по жизни и это не поменять!
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    FCSpartakM
    1731439054
    Как гол закатать на рекорд, так теперь Карпин хороший, вызывай. Дзюбариум одним словом
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