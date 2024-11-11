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    • Дзюба – о бомбардирском рекорде Кержакова: «Сидит в голове, что если бы я был в «Спартаке», то забил бы пять мячей»

    Дзюба – о бомбардирском рекорде Кержакова: «Сидит в голове, что если бы я был в «Спартаке», то забил бы пять мячей»

    Форвард «Акрона» Артем Дзюба считает, что не добился бы таких показателей в карьере, оставаясь игроком «Спартака».

    – Разговоры о рекорде. В голове это сидит?

    – Иногда сидит в голове, что если бы я сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять мячей. На самом деле, если нет ни одного прострела или передачи…

    Нападающий зависим от передач. Я вместе с командой, мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Но мы просто заходили слишком глубоко, должны были играть выше.

    – Кто раньше побьет рекорд: Дзюба или Овечкин?

    – У меня шансов побольше. Но у него матчи чаще. Желаю Саше как можно быстрее побить рекорд.

    Потому что не до конца верил, что в этом сезоне так много забьет. Никто не верил, но пока он идет очень мощно. Весь мир это ждет.

    • Александр Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола с 233 голами. У Дзюбы 231 забитый мяч.
    • Дмитрий Лоськов – рекордсмен чемпионата России по голевым действиям (120+145). Артем (162+98) отстает на 6 баллов.
    • Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов НХЛ (863 шайбы), уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1731343198
    ...либо писарчук начудил, либо Дзюба чудака словил... В общем, смысл и последовательность, подводящая к этому смыслу, отсутствуют здесь напрочь...
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    chiwikow
    1731343868
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731344156
    Без Зенита ты был бы лузером. А так идёшь на рекорд. От одного только Халка отскочило от тебя в ворота рикошетом штук 20. Гыгыгы
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