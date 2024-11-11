Дзюба – о бомбардирском рекорде Кержакова: «Сидит в голове, что если бы я был в «Спартаке», то забил бы пять мячей»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба считает, что не добился бы таких показателей в карьере, оставаясь игроком «Спартака».

– Разговоры о рекорде. В голове это сидит?

– Иногда сидит в голове, что если бы я сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять мячей. На самом деле, если нет ни одного прострела или передачи…

Нападающий зависим от передач. Я вместе с командой, мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Но мы просто заходили слишком глубоко, должны были играть выше.

– Кто раньше побьет рекорд: Дзюба или Овечкин?

– У меня шансов побольше. Но у него матчи чаще. Желаю Саше как можно быстрее побить рекорд.

Потому что не до конца верил, что в этом сезоне так много забьет. Никто не верил, но пока он идет очень мощно. Весь мир это ждет.

Александр Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола с 233 голами. У Дзюбы 231 забитый мяч.

Дмитрий Лоськов – рекордсмен чемпионата России по голевым действиям (120+145). Артем (162+98) отстает на 6 баллов.

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов НХЛ (863 шайбы), уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).

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