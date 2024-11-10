Семак оценил итог 1-го круга РПЛ для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог первого круга сезона РПЛ.
«Что касается набранных очков, это неплохой результат, конечно. Но и другие команды – кто-то опережает, кто-то не отстает. 30 очков набрать после первого круга – это хороший результат.
Что касается травмированных, то конечно, когда лидеры получают травмы, те игроки, которые напрямую влияют на результат – это и Глушенков, и Вендел, и другие игроки на том или ином этапе выпадают… Это добавляет проблем и головной боли тренерам.
Но мы работаем для того, чтобы искать решения, заменять. В первую очередь, чтобы не страдал результат. С другой стороны, у нас не десять человек играет, а 20-23 полевых игрока на сезон в заявке. Естественно, все должны быть готовы в определенный момент помочь. Поэтому пока все в обычном режиме, стараемся работать», – сказал Семак.
- «Зенит» отстает от 1-го места на очко.
- Следующий соперник – «Оренбург» (23 ноября).
- «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
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