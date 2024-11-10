Семак оценил итог 1-го круга РПЛ для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог первого круга сезона РПЛ.

«Что касается набранных очков, это неплохой результат, конечно. Но и другие команды – кто-то опережает, кто-то не отстает. 30 очков набрать после первого круга – это хороший результат.

Что касается травмированных, то конечно, когда лидеры получают травмы, те игроки, которые напрямую влияют на результат – это и Глушенков, и Вендел, и другие игроки на том или ином этапе выпадают… Это добавляет проблем и головной боли тренерам.

Но мы работаем для того, чтобы искать решения, заменять. В первую очередь, чтобы не страдал результат. С другой стороны, у нас не десять человек играет, а 20-23 полевых игрока на сезон в заявке. Естественно, все должны быть готовы в определенный момент помочь. Поэтому пока все в обычном режиме, стараемся работать», – сказал Семак.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

Следующий соперник – «Оренбург» (23 ноября).

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов