Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1) объяснил, почему игра получилась трудной для его команды.

– Тяжелое поле, тяжелая игра. Очень много борьбы было, очень много подборов. Мы неудачно начали – с 0:1. Хорошо, что быстро смогли вернуться, забили хорошие мячи. В дальнейшем и «Ахмат» мог сравнять, и мы могли упрочить преимущество.

Игра держала в напряжении до финального свистка. Рад, что победили, здесь всем сложно играть. Тем ценнее победа.

– Во втором тайме игру больше контролировал «Ахмат».

– Движения немного не хватало, свежести. Конечно, если ты активнее встречаешь, то ты не даешь сопернику подходить близко к своей штрафной. Плюс «Ахмату» терять было нечего, играли раскрепощенно – какая разница, 3:1 или 2:2. Поэтому для них было важно забить. Они рисковали, а мы в свою очередь не смогли воспользоваться пространством.

У «Ахмата» на 2-й минуте матча отличился Арсен Адамов. «Зенит» одержал волевую победу благодаря мячам Густаво Мантуана на 9-й минуте и Матео Кассьерры на 21-й.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию до 8 матчей подряд во всех турнирах. Команда закончила первый круг РПЛ на 2-м месте с 36 очками.

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