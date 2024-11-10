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    • Дзюба высказался о реакции болельщиков «Спартака» на его появление на поле

    Дзюба высказался о реакции болельщиков «Спартака» на его появление на поле

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после матча против «Спартака» (0:4) в 15-м туре РПЛ отметил, что болельщики красно-белых встретили его появление на поле спокойно, без обидных кричалок.

    «Я тоже удивился. Со временем все успокаивается, начинает просыпаться логика у людей. Намного потеплее болельщики стали, я думал, они с подколкой это делают. А они по‑теплому. Удивился, время идет. У «Спартака» все хорошо, у меня тоже. Все случилось так, как должно быть, – сказал Дзюба.

    • Нападающий был заменен на 67-й минуте при счете 0:3.
    • Дзюба выступал за основной состав красно-белых в 2006–2015 годах с перерывам на аренды в «Томь» и «Ростов».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.11.2024 20:05
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    Комментарии (5)
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    1731258493
    0-4: хорошо-о-о-о...
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    Цугундeр
    1731258947
    )) Это начало забвения. У фсей страны теперь новый "герой".)
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    Айболид
    1731261292
    Чего же им тебя обижать то ? зюба , тыж для них свой в доску .
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    DOCTOR PENALTY
    1731266315
    Просто надоел. *
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