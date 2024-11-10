Дзюба высказался о реакции болельщиков «Спартака» на его появление на поле

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после матча против «Спартака» (0:4) в 15-м туре РПЛ отметил, что болельщики красно-белых встретили его появление на поле спокойно, без обидных кричалок.

«Я тоже удивился. Со временем все успокаивается, начинает просыпаться логика у людей. Намного потеплее болельщики стали, я думал, они с подколкой это делают. А они по‑теплому. Удивился, время идет. У «Спартака» все хорошо, у меня тоже. Все случилось так, как должно быть, – сказал Дзюба.

Нападающий был заменен на 67-й минуте при счете 0:3.

Дзюба выступал за основной состав красно-белых в 2006–2015 годах с перерывам на аренды в «Томь» и «Ростов».

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