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    • Дзюба считает, что «Спартак» «подрасслабил булочки» после его замены

    Дзюба считает, что «Спартак» «подрасслабил булочки» после его замены

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своей реакции на замену в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4)

    – Почему ушли в подтрибунку?

    – Чтобы все свои эмоции выплеснуть. Это была плановая замена. Когда ты проигрываешь 0:3, плевать, поменяли тебя или нет. Потом, когда смотрел игру по телевизору, видел, что у нас возникали моменты. Расстроился, ведь тут бы я помог команде, потому что «Спартак» булочки свои подрасслабил.

    • После своей замены на 67‑й минуте игры при счете 0:3 36-летний Дзюба пожал руку главному тренеру «Акрона» Заурбеку Тедееву и ушел в раздевалку.
    • Дзюба выступал за основной состав красно-белых в 2006–2015 годах с перерывам на аренды в «Томь» и «Ростов».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 18:24
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    Комментарии (14)
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    Интерес
    1731252643
    Они так боялись твоего хет-трика,что решили себя обезопасить и закатили 4.Клоун-неудачник,в этот раз.
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    Цугундeр
    1731252652
    Это он от смеха "подрасслабил".. Обосранный лев потрусил под трибуну.
    Ответить
    subbotaspartak
    1731252684
    Прям в раздевалке?
    Ответить
    ...уефан
    1731253208
    ...это ты с обрюзгшими булочками и уже заметным пузом, Артёмка)... Сегодня ты все 60 минут проходил с мыслью - "Не вздумайте мне давать на ход, я один хер от защитника не убегу")...
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    ...уефан
    1731253524
    ...ещё одно двухчасовое интервью и ты по полю ползать будешь, все эмоции отдал и силы на камеру...
    Ответить
    Красногорск_Фан
    1731253850
    личинка комментатора )))) будет пользоваться успехом
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    ароба-бозоров-yandex
    1731254175
    Тео Бонгонда это мастер Дзюба 0
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    партизан84
    1731254812
    пора напрячься акрону. как много мы узнаем об этом клубе после ухода этой "звезды". лучше бы в китай уехал к леньке
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    Cleaner
    1731255691
    Спартак, а ну СОБЕРИ БУЛОЧКИ!!!...)))
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    SPACE TRUCKIN
    1731257767
    КБ играли как хотели и могли...артемий значимости нагоняет - кто б из-за него напрягался -вокруг него 10 раз можно оббежать,пока он повернется....Акрон думал,видимо,дзюба сделает игру и результат...
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