Дзюба считает, что «Спартак» «подрасслабил булочки» после его замены

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своей реакции на замену в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4)

– Почему ушли в подтрибунку?

– Чтобы все свои эмоции выплеснуть. Это была плановая замена. Когда ты проигрываешь 0:3, плевать, поменяли тебя или нет. Потом, когда смотрел игру по телевизору, видел, что у нас возникали моменты. Расстроился, ведь тут бы я помог команде, потому что «Спартак» булочки свои подрасслабил.

После своей замены на 67‑й минуте игры при счете 0:3 36-летний Дзюба пожал руку главному тренеру «Акрона» Заурбеку Тедееву и ушел в раздевалку.

Дзюба выступал за основной состав красно-белых в 2006–2015 годах с перерывам на аренды в «Томь» и «Ростов».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов