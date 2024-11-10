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    • Кузьмичев объяснил, почему Станкович как тренер сильнее Семака

    Кузьмичев объяснил, почему Станкович как тренер сильнее Семака

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает Деяна Станковича по-тренерски сильнее Сергея Семака.

    «Почему так считаю? Это субъективное мнение. Я посмотрел, как «Ференцварош» играл при Станковиче. Мне понравилось само содержание игры. Мне это близко и интересно.

    Почему у меня такое отношение к Семаку? Имея такой дорогой состав, нельзя его оценивать только на уровне РПЛ. А матчи Лиги чемпионов при Семаке мы помним: «Зенит» играл, мягко говоря, неубедительно. В том числе против соперников, уступающих в классе. Семак не решал задачи», – сказал Кузьмичев.

    • Станкович в «Спартаке» с июня.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • «Зенит» выиграл при Семаке 6 сезонов РПЛ подряд.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    10.11.2024 11:43
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    Комментарии (8)
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    Цугундeр
    1731229267
    "Бывшие".. они всегда такие.)
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    FWSPM
    1731232213
    Так быстро все одеваем противогазы...щас попрет.
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    FCSpartakM
    1731232471
    Про Станковича не буду оценивать, а про Семака в точку. Мы видим, что в ЛЧ команды тип Бреста и Лилля играют нормально, когда б()мжи в Европе мучаются с таким составом. За 2 последних сезона в еврокубках - 1 победа. Это даже не позор. За 20 последних матчей - 2 победы) Бумажные чемпионы)
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    АлексМак
    1731234752
    Полнейшую бредятину несёт, при чём здесь его утверждения... Станкович,- ноль. Кроме понтов и зарабатывания авторитета ничего не просматривается, от слова совсем.
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    Интерес
    1731243651
    Бред сумасшедшего "бывшего".
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    Gogy65
    1731254986
    Кузьмичёв как игрок был отстой,поэтому рот должен держать закрытым.А раз бывший директор академии- значит не справился и с этим. Неудачник должен критиковать только себя
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1731270582
    Станковича еще пока не понял, так как он играет с теми, кто достался от предыдущего тренера. А вот Семак уж точно так себе тренер, вытягивают все легионеры, а в ЛЧ кошмар полный был. И при этом Семак придурковато улыбался после очередного поражения и приговаривал "пустяки, дело житейское"...
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