Кузьмичев объяснил, почему Станкович как тренер сильнее Семака

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает Деяна Станковича по-тренерски сильнее Сергея Семака.

«Почему так считаю? Это субъективное мнение. Я посмотрел, как «Ференцварош» играл при Станковиче. Мне понравилось само содержание игры. Мне это близко и интересно.

Почему у меня такое отношение к Семаку? Имея такой дорогой состав, нельзя его оценивать только на уровне РПЛ. А матчи Лиги чемпионов при Семаке мы помним: «Зенит» играл, мягко говоря, неубедительно. В том числе против соперников, уступающих в классе. Семак не решал задачи», – сказал Кузьмичев.

Станкович в «Спартаке» с июня.

Команда идет в РПЛ 5-й.

«Зенит» выиграл при Семаке 6 сезонов РПЛ подряд.

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