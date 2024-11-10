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    Чумич из «Рубина» признался в любви к России

    Полузащитник «Рубина» Никола Чумич рассказал о чувствах к России.

    – В «Рубине» играет очень много балканцев, чуть ли не больше всех в РПЛ. Это создаeт тебе дополнительный комфорт?

    – Конечно. Сейчас у нас есть и сербы, и черногорец, и хорват, и албанец Мирлинд Даку. Мы каждый день все вместе, но я учил русский язык, чтобы общаться с каждым человеком на базе. Для меня очень важно – разговаривать на русском, чтобы мои партнeры меня понимали. Как с балканцами, так и с российскими игроками я могу поговорить каждый день. Вообще, для меня русские люди очень приятны – я люблю Россию!

    – А чем тебя притягивают русские?

    – Очень похожи на сербов! По менталитету, языку. Мне нравится здесь и очень приятно общаться с русскими.

    Но я могу коммуницировать со всеми в команде. Говорю на русском, сербском, с Валентином Вадой – на испанском, на Джоэлем Фамейе – на английском. Поэтому у меня нет никаких проблем в общении с партнeрами.

    • Чумич в России год.
    • В 34 матчах за «Рубин» у Николы 2 гола, 3 ассиста.
    • На счету Чумича 2 матча за сборную Сербии.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2024 09:25
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