Чумич из «Рубина» признался в любви к России

Полузащитник «Рубина» Никола Чумич рассказал о чувствах к России.

– В «Рубине» играет очень много балканцев, чуть ли не больше всех в РПЛ. Это создаeт тебе дополнительный комфорт?

– Конечно. Сейчас у нас есть и сербы, и черногорец, и хорват, и албанец Мирлинд Даку. Мы каждый день все вместе, но я учил русский язык, чтобы общаться с каждым человеком на базе. Для меня очень важно – разговаривать на русском, чтобы мои партнeры меня понимали. Как с балканцами, так и с российскими игроками я могу поговорить каждый день. Вообще, для меня русские люди очень приятны – я люблю Россию!

– А чем тебя притягивают русские?

– Очень похожи на сербов! По менталитету, языку. Мне нравится здесь и очень приятно общаться с русскими.

Но я могу коммуницировать со всеми в команде. Говорю на русском, сербском, с Валентином Вадой – на испанском, на Джоэлем Фамейе – на английском. Поэтому у меня нет никаких проблем в общении с партнeрами.

Чумич в России год.

В 34 матчах за «Рубин» у Николы 2 гола, 3 ассиста.

На счету Чумича 2 матча за сборную Сербии.

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