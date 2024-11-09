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    Семин не согласен с отстранением Безбородова

    Юрий Семин прокомментировал решение дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить арбитра Владислава Безбородова.

    • Петербуржца наказали за похвалу себя в телеграме.
    • Он не сможет работать до конца сезона-2024/25.
    • 51-летний Безбородов судит в РПЛ с 2007 года.

    «Надо решать по играм. И дисквалифицировать тех судей, кто совершает ошибки. Не за слова.

    То, что Безбородов сказал, написал в социальных сетях, – его мнение. Отстранять надо за ошибки на поле», – считает Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 20:08
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    Комментарии (3)
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    nik55
    1731175309
    Палыч прав на 1000
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    Интерес
    1731177353
    Скоро "инсайдер" Карпов поведает нам истинную причину отстранения.А если не проведает-он самозванец.
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