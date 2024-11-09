Семин не согласен с отстранением Безбородова

Юрий Семин прокомментировал решение дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить арбитра Владислава Безбородова.

Петербуржца наказали за похвалу себя в телеграме.

Он не сможет работать до конца сезона-2024/25.

51-летний Безбородов судит в РПЛ с 2007 года.

«Надо решать по играм. И дисквалифицировать тех судей, кто совершает ошибки. Не за слова.

То, что Безбородов сказал, написал в социальных сетях, – его мнение. Отстранять надо за ошибки на поле», – считает Сeмин.

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