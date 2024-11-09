Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Химки». Игра состоится 9 ноября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Глебов, Комаров, Саравия, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Химки»: Кокарев, Филин, Фернандес, Ориньо, Анджелкович, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехья, Заболотный, Руденко.

Главный тренер: Франк Артига

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