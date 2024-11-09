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    Стали известны новые детали переговоров Пьянича с ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич раскрыл детали переговоров с Миралемом Пьяничем.

    • Босниец пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.
    • В сезоне РПЛ у Пьянича 4 матча.
    • 34-летний игрок стоит 3 миллиона евро.

    – Кому первому пришла мысль пригласить Пьянича? Вам?

    – Мы приняли совместное решение. Нам не удалось провести трансферное окно так, как мы хотели, потом оно закрылось. Остались варианты только со свободными агентами. Пьянича предложили клубу, клуб сказал мне об этом, на что я ответил: «Давайте я с ним созвонюсь». Всe-таки мы уже были знакомы по чемпионату ОАЭ. Мы созвонились, мне очень понравился наш разговор, он был заряжен. Я передал это клубу. Мне было всe равно, что Пьянич возрастной. Тем более до него у нас не было ни одного игрока старше 30 лет, кроме Акинфеева, но он вратарь. Дальше клуб уже решал вопросы по контракту.

    – Чем Пьянич так восхитил вас во время разговора?

    – Например, когда я работал в чемпионате ОАЭ и разговаривал с игроками, с которыми клуб вeл переговоры, в первую очередь я слышал от них: «Где я буду жить? А есть дом на острове Пальма?». Пьянич же задавал футбольные вопросы: «Как команда? Какие амбиции, цели? Какой будет моя роль? Как мы будем играть? Где вы меня видите, тренер?». По самому клубу ему всe было понятно, в Европе все знают ЦСКА. Но ему были интересны амбиции и цели.

    – Что вы ему ответили?

    – Я ему честно сказал, что было тяжeлое трансферное окно, что нет уверенности, что будем сразу бороться за титул, но мы будем стараться. Но я сказал, что у меня есть цель выиграть чемпионство, и для этого мне нужны футболисты. Пьяничу, видимо, это понравилось. Мы говорили только про футбол. Ни одного вопроса про ночные клубы Москвы он не задал, ха-ха. Убеждать его было не нужно.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 16:11
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    Комментарии (3)
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    vvv123
    1731159881
    Мы говорили только про футбол. После этого Пьянич ушел в запой!
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    Таврида
    1731161833
    Николич тоже физрук получается, забросы на Пьянича, а дальше что? Три матча - 0 голов. Обляков поинтерсней смотрелся, за прошлый сезон в 42 матчах ЦСКА всего в 4-х не забили.
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    FCSpartakM
    1731164474
    ЦСКА могли поискать моторного хава в центр поля, но решили взять отработанного пешехода, который играет на чистых мячах. Пасовать может и узбек, и *****
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