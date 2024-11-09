Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Оренбург». Игра состоится 9 ноября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Мх: Волк, Шумахов, Магомедов Р; Касинтура, Кагермазов, Мрезиг, Агаларов, Глушков, Пальцев, Джапо, Сундуков.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Прохин, Касимов, Перес, Караташ, Михайлов, Башич, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Главный тренер: Владимир Слишкович

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