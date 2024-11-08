Губерниев пригласил Дзюбу в свою рок-группу

Форвард «Акрона» Артем Дзюба получил предложение присоединиться к рок-группе Дмитрия Губерниева.
«Из футболистов я позвал бы Артема Дзюбу выступить вместе со мной и Guber Band. Он уже не играет за «Локомотив».
Надеюсь, что Артем сыграет ещe за сборную России, а затем присоединится к лучшей группе всех времен и народов – Guber Band», – сказал комментатор «Матч ТВ».
- Ранее Дзюба попросил вызвать его в сборную России.
- Нападающему не хватает 1 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
- Губерниев поддержал Артема и публично обратился к тренеру Валерию Карпину с просьбой позвать Дзюбу в сборную.
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