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    Губерниев пригласил Дзюбу в свою рок-группу

    Форвард «Акрона» Артем Дзюба получил предложение присоединиться к рок-группе Дмитрия Губерниева.

    «Из футболистов я позвал бы Артема Дзюбу выступить вместе со мной и Guber Band. Он уже не играет за «Локомотив».

    Надеюсь, что Артем сыграет ещe за сборную России, а затем присоединится к лучшей группе всех времен и народов – Guber Band», – сказал комментатор «Матч ТВ».

    • Ранее Дзюба попросил вызвать его в сборную России.
    • Нападающему не хватает 1 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
    • Губерниев поддержал Артема и публично обратился к тренеру Валерию Карпину с просьбой позвать Дзюбу в сборную.

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    Источник: Metaratings

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    08.11.2024 22:44
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    Опечатка в заглавии. Должно быть : пригласил Дзюбу в свою рак-группу
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