Агент сообщил о конфликте Неймара с тренером «Аль-Хиляля»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о возможном расторжении контракта между «Аль-Хилялем» и Неймаром.

«Конечно же, его пребывание в Саудовской Аравии получилось неудачным. Травмы сильно помешали. Он не адаптировался там. Это все вылилось в конфликт.

Это не афишировали, но у него был конфликт с тренером. Тренера не устраивало, что Неймар не мотивирован. Эта немотивированность выражалась в поведении.

Он играл без интереса. Конечно, это все ощутимый момент. Неслучайно он не хочет договариваться о продлении контракта.

Есть два варианта: либо Бразилия, либо МЛС. Я думаю, Неймар хочет завершить карьеру в Бразилии. Но сейчас еще рано для этого. Думаю, он отправится в МЛС к своим друзьям, а уже оттуда – в Бразилию.

Европа? Нет, сомневаюсь, что он хочет туда. Его ждет его друг Месси», – сказал агент.

Неймар пропустил год из-за разрыва крестов.

Он в «Аль-Хиляле» с 2023 года: 7 матчей, 1 гол, 3 ассиста.

Контракт форварда с клубом истекает следующим летом.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов