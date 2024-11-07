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    Агент сообщил о конфликте Неймара с тренером «Аль-Хиляля»

    Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о возможном расторжении контракта между «Аль-Хилялем» и Неймаром.

    «Конечно же, его пребывание в Саудовской Аравии получилось неудачным. Травмы сильно помешали. Он не адаптировался там. Это все вылилось в конфликт.

    Это не афишировали, но у него был конфликт с тренером. Тренера не устраивало, что Неймар не мотивирован. Эта немотивированность выражалась в поведении.

    Он играл без интереса. Конечно, это все ощутимый момент. Неслучайно он не хочет договариваться о продлении контракта.

    Есть два варианта: либо Бразилия, либо МЛС. Я думаю, Неймар хочет завершить карьеру в Бразилии. Но сейчас еще рано для этого. Думаю, он отправится в МЛС к своим друзьям, а уже оттуда – в Бразилию.

    Европа? Нет, сомневаюсь, что он хочет туда. Его ждет его друг Месси», – сказал агент.

    • Неймар пропустил год из-за разрыва крестов.
    • Он в «Аль-Хиляле» с 2023 года: 7 матчей, 1 гол, 3 ассиста.
    • Контракт форварда с клубом истекает следующим летом.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2024 11:11
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