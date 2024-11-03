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    Бонгонда – об ударе Роши: «Как из UFC»

    Вингера «Спартака» Тео Бонгонда оценил удар, который нанес его партнеру по команде Срджану Бабичу защитник ЦСКА Виллиан Роша в матче команд в 14-м туре РПЛ.

    «Смотрю UFC, когда там идут хорошие бои. Например, недавно смотрел поединок Чимаева – он крутой! Роша нанес удар, это не по-футбольному.

    Да, это была эмоциональная игра, случается всякое. Удар Роши был быстрым, как из UFC. Что-то такое», – сказал Бонгонда.

    • В начале второго тайма Виллиан Роша был удален с поля, в результате массовой потасовки. Красная карточка также была показана Руслану Литвинову из «Спартака».
    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:0.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2024 19:49
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1730653786
    Мало дал спартачу
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