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    • Заявление Виллиана Роши после удаления в дерби со «Спартаком»

    Заявление Виллиана Роши после удаления в дерби со «Спартаком»

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем удалении в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

    «Понимаю, что мое удаление будут рассматривать в КДК. Понимаю, что это не только вопрос провокаций или какой-то злой рок, что арбитры снова будут рассматривать мои действия после дерби. Понимаю, что это моя ответственность, и я раскаиваюсь за свою несдержанность перед партнерами, болельщиками, российским футболом и своей семьей.

    Я стал отцом на прошлой неделе и планировал отпраздновать это событие забитым мячом, и в первом тайме у меня был момент. Но на все воля божия, и это урок, который я должен пройти, чтобы стать сильнее и мудрее, как мужчина, отец и футболист.

    Сегодня я проанализировал эпизод еще раз, и мне жаль, что вчера я долго не мог совладать со своими эмоциями. Я ощущал несправедливость, но из меня шла агрессия, и теперь арбитры КДК будут вправе оставить меня на какой-то срок без футбола.

    Я несу ответственность за свои действия и готов понести наказание, но прошу у арбитров как извинения, так и рассмотреть эпизод комплексно, о чем я вчера говорил после игры, потому что в произошедшем конфликте я был не один. Однако, повторюсь, я виноват и приму любое решение КДК», – сказал Роша.

    • Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.
    • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2024 19:29
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    Комментарии (39)
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    oyabun
    1730652882
    А можно было короче "Понять и простить". )
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1730654049
    Молодец одним словом) начистил сопатки хрякам и по делу причём! Провокаторов всегда били нещадно
    Ответить
    NewLife
    1730654298
    Запоздалая явка с повинной и, судя потому, как долго спорил с судьей и не уходил с поля, лживая. Роша - рецидивист, с такими надо по всей строгости.
    Ответить
    AL51
    1730654633
    смаптак вчера всю игру фолил, провоцировал цска. ну и добился своего, что не оправдывает цска за беззубую игру
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730657086
    Теперь он узнал что за клуб экстра провокатор. А нервишки надо было попридержать и не обращать внимание на свинячие провокации. Гыгыгы
    Ответить
    andr45
    1730657366
    Обвинить соперника во всех грехах, пустить сопли и прикрываться младенцами) Это типично и для меринов, и клуба в целом) Впрочем, для ДЮКОВА и его гоп-компании теперь будут все основания, чтобы понять и в очередной раз простить это БЫДЛО) В самом деле, какой тактики всегда придерживались все тренеры этого табуна, начиная с Газзаева? Тактики фола и запугивания соперников) Кто были ведущими футболерами конюшни? Рахимич, Тошич, Вернблум) В общем, Литвинов получит как минимум ЧЕТЫРЕ игры, это БЫДЛО — максимум ДВЕ) Придет с младенцем на руках, члены умилятся, и всё для этой мрази кончится тип-топ)
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    FWSPM
    1730657556
    рецидивиста на шконку
    Ответить
    andr45
    1730658704
    АРШАВИН «Пьянич умышленно толкнул Пруцева, ударил его локтем в лицо. Согласен, что Пруцев мог и не падать, но был умышленный удар локтем в лицо. А это у нас что, по правилам? Красная карточка»
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    rammax fcsm
    1730660413
    мразь...
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    alefreddy
    1730660506
    потому что в произошедшем конфликте я был не один а двое еще сзади одноклубник по затылкам стучал
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