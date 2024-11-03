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    Мостовой прокомментировал драку ЦСКА и «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился мнением о драке в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

    «Я остался при своем мнении. В принципе, Литвинова-то ни за что удалили. Я думаю, должны снять с него красную карточку однозначно. Потому что он ничего не делал, он рукой держал Рошу, чтоб тот не избил кого-нибудь.

    Поэтому ясно, что Рошу накажут на несколько матчей, а у «Спартака» должны отменить красную карточку, там ничего не было», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    03.11.2024 13:22
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    Комментарии (8)
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    Интерес
    1730629975
    За морду "держат" только свина,да и то-в момент убоя.А так любой самый трусливый человек,или зверь,отмахнётся,или укусит.Рошу за дальнейшие действия не оправдываю,а так надо было укусить белокурого за руку и упасть.А уж бить,так чтобы тот с копыт,не смог уклониться,а то при этом "уходе" безвинный пострадал-губу разбили.
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    oyabun
    1730630065
    Мостовой совершенно правильно рассуждает. Но приняв во внимание обычную практику решения подобных ситуаций со стороны КДК, можно с уверенностью предположить, что с Литвинова не только не снимут красную, но как бы ещё и не увеличили срок дисквалификации.
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    subbotaspartak
    1730630400
    Аполитично рассуждаешь...
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    Константин-Шапкин-google
    1730633866
    Левинову отменить, Карасику дать красную,за то что не может в экран разглядеть кто бьёт, а кто разнимает.
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    NewLife
    1730636669
    "Раззудись, плечо, если наших бьют! Сбитых, сваленных — оттаскивай! Я перед боем — тих, я в атаке — лют, Ну, а после боя — ласковый!" В.с. Высоцкий
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    Городовой
    1730697309
    Мостовому видимо в кайф, когда его грязной рукой за рожу держат.Дело вкуса, я бы вырубил Литвинова .
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