Мостовой прокомментировал драку ЦСКА и «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился мнением о драке в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

В матче было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

«Я остался при своем мнении. В принципе, Литвинова-то ни за что удалили. Я думаю, должны снять с него красную карточку однозначно. Потому что он ничего не делал, он рукой держал Рошу, чтоб тот не избил кого-нибудь.

Поэтому ясно, что Рошу накажут на несколько матчей, а у «Спартака» должны отменить красную карточку, там ничего не было», – сказал Мостовой.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

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