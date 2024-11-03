Круговой прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился эмоциями после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«После таких матчей вообще ничего не хочется писать, нет эмоций… Но я не для того создавал свой канал, чтобы постить что-то только после удачных игр.

Спасибо всем, кто поддерживал у экранов и на трибунах. Сейчас у нашей команды идет неудачная полоса, но все понимают, за какой Клуб они играют. Мы обязаны начинать исправлять ситуацию уже в следующем кубковом матче», – написал Круговой.

В матче было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

ЦСКА на следующей неделе сыграет с «Рубином» и «Крыльями Советов».

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