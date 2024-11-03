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    Круговой прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака»

    Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился эмоциями после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    «После таких матчей вообще ничего не хочется писать, нет эмоций… Но я не для того создавал свой канал, чтобы постить что-то только после удачных игр.

    Спасибо всем, кто поддерживал у экранов и на трибунах. Сейчас у нашей команды идет неудачная полоса, но все понимают, за какой Клуб они играют. Мы обязаны начинать исправлять ситуацию уже в следующем кубковом матче», – написал Круговой.

    • В матче было 3 удаления.
    • В поле судил Алексей Сухой из Люберец.
    • ЦСКА на следующей неделе сыграет с «Рубином» и «Крыльями Советов».

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    Источник: телеграм-канал Данила Кругового

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    03.11.2024 12:14
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    Комментарии (6)
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    RUSARM
    1730626237
    Вы бы все вместе,вся команда,меньше пиарились,а больше на поле играли и бились,а не неудачные полосы ссылались!!
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    Интерес
    1730626402
    Нахрена нам ваши каналы сдались,при такой АНАЛЬНОЙ игре?!Закройте всё и идите тренироваться.
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    111ax
    1730629549
    ЦСКА последних 10 лет говно
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    raritet
    1730630674
    ЦСКА НАСТОЛЬКО сейчас слаб , что только брэнд и спасает...
    Ответить
    subbotaspartak
    1730630894
    Нормально, без плевков...
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    andr45
    1730634549
    А почему не играл Файзуллаев?
    Ответить
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