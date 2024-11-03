Денисов обратился к ЦСКА после драки

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал драку с ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).

По итогам стычки во 2-м тайме удалили Виллиана и Руслана Литвинова.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец. На VAR был Сергей Карасев.

– Хочется прокомментировать стычку так: мы здесь играем в футбол, а драться и выяснять отношения нужно в других местах. На поле нужно показывать свои футбольные качества, демонстрировать себя именно в этих компонентах. Мы ответили на все провокации и дерзость результатом и игрой. Понятно, что это дерби и эмоции, но здесь мы играем в футбол.

– У Роши такое уже не в первый раз. Грязноватый игрок?

– Думаю, со стороны всe видно.

– В каких местах нужно драться?

– Если хотите выяснить, кто из вас сильнее и лучше в этих компонентах, идите в октагон.

Всего в матче было 3 удаления.

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