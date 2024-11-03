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    Денисов обратился к ЦСКА после драки

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал драку с ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).

    – Хочется прокомментировать стычку так: мы здесь играем в футбол, а драться и выяснять отношения нужно в других местах. На поле нужно показывать свои футбольные качества, демонстрировать себя именно в этих компонентах. Мы ответили на все провокации и дерзость результатом и игрой. Понятно, что это дерби и эмоции, но здесь мы играем в футбол.

    – У Роши такое уже не в первый раз. Грязноватый игрок?

    – Думаю, со стороны всe видно.

    – В каких местах нужно драться?

    – Если хотите выяснить, кто из вас сильнее и лучше в этих компонентах, идите в октагон.

    • Всего в матче было 3 удаления.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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    03.11.2024 00:28
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    Комментарии (6)
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    FWSPM
    1730584619
    3 года уже ждем когда ты начнешь демонстрировать свои футбольные качества. Позорище а не игрок
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    Борис34684
    1730589047
    А где обращение, аааууу. Маразм какой то.
    Ответить
    subbotaspartak
    1730607745
    Со стороны всё видно... и слышно...
    Ответить
    Baggio1986
    1730611633
    Роша конченный гордон
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    WILDLING_HRUNDEL
    1730615271
    Провокация была со стороны спама и его судьи! Подлые приемчики спартачка сделали свое дело! Роша всегда по делу вступает в борьбу и правильно он натыкал свинтусу Литвину хитрожопому! А литвин думал на дурачка проскочить типа самый умный, урод тушинский
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